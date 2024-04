JustReachOut

Software PR e guida per ottenere l'esposizione necessaria per far crescere la tua attività. Contatta un giornalista sapendo che è adatto alla tua storia. Il nostro software ti consente di trovare i giornalisti, le pubblicazioni, le opportunità per la stampa, i podcast e i collegamenti interrotti più rilevanti in modo da poter presentare le tue proposte in tutta sicurezza. Il nostro programma PR PRO ti insegna a utilizzare le migliori strategie e tattiche in modo da iniziare a generare visibilità costante su base continuativa. Ricerca I nostri motori di ricerca mettono in evidenza i giornalisti, i contenuti e le opportunità della stampa più rilevanti con un canale di ricerca dedicato per ciascun focus. Sensibilizzazione Utilizza modelli di presentazione precompilati che producono i tassi di apertura e di risposta più elevati. Tieni traccia dell'analisi della tua presentazione in base alle informazioni dei nostri oltre 5.000 utenti. Guida Fai risaltare la tua presentazione PR rispetto alla concorrenza utilizzando spunti di conversazione e tattiche PR unici, tutti spiegati nei nostri video di formazione PR e nella guida interna alla piattaforma.

