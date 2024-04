Cos'è Wizikey? Wizikey è un software di monitoraggio dei media e PR. Aiuta le aziende con il monitoraggio dei media su diversi media insieme a tendenze e approfondimenti sull'intelligence competitiva e sulla distribuzione dei comunicati stampa in tutto il mondo. Aiuta inoltre i professionisti delle pubbliche relazioni a trovare il giusto gruppo di reporter, inviare presentazioni su misura, raccogliere e valutare la copertura e gli approfondimenti dei media. Giganti come HUL, eBay, UserTesting, OYO e oltre 1.000 utenti in tutto il mondo si affidano a lui per creare marchi migliori. Wizikey ti offre approfondimenti su notizie, monitoraggio dei media, ricerca sulla concorrenza e distribuzione di comunicati stampa da un'unica piattaforma. Fornendo ai decisori PR informazioni utili, le metriche di Wizikey rappresentano un nuovo punto di riferimento su come le PR dovrebbero essere misurate per determinare l'impatto aziendale. Wizikey aiuta gli esperti di marketing e i professionisti delle pubbliche relazioni con le seguenti attività: Tendenze e approfondimenti sulle notizie 1. Misura le notizie in tempo reale sul tuo marchio insieme ai concorrenti 2. Ultimi approfondimenti del settore sui temi di tendenza sugli Earned Media 3. Intraprendi azioni più rapide con aggiornamenti in tempo reale su Dashboard Insights Monitoraggio dei media 1. Dashboard in tempo reale per il monitoraggio delle notizie in diversi paesi per rimanere aggiornato sul tuo marchio. Ricerche di mercato 1. Condurre ricerche sulla concorrenza in nuove aree geografiche 2. Studiare le narrazioni del marchio dei concorrenti Database internazionale dei media 1. Database dei reporter verificato e accurato in più aree geografiche 2. Motore AI per identificare i giornalisti rilevanti Gestione della reputazione 1. Promuovere la strategia di PR, gestire le relazioni con i media, inviare comunicati stampa ai giornalisti rilevanti e misurare gli sforzi di PR senza soluzione di continuità 2. Gestire le relazioni con i media complete attraverso un unico software In che modo Wizikey è diversa dai suoi pari? Wizikey è un software semplice, facile da configurare e che non richiede codice, che può aiutare le aziende a configurare il proprio motore di monitoraggio dei media e di coinvolgimento dei giornalisti in pochi minuti. Intraprendi azioni rapide sulla reputazione sui media del tuo marchio con gli approfondimenti dalla dashboard del prodotto. Le analisi e gli approfondimenti sui media di Wizikey sono molto facili da comprendere per aiutare i decisori a prendere decisioni informate. Il nostro database multimediale globale è sottoposto a un processo in 7 fasi per garantire l'autenticità dei giornalisti con dettagli accurati. Le aziende possono contattare giornalisti in più aree geografiche come Stati Uniti, Regno Unito, Singapore, India, Australia, Emirati Arabi Uniti e molte altre in pochi minuti.

