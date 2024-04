Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Anewstip su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Anewstip è una piattaforma PR completa che aiuta imprenditori, professionisti delle pubbliche relazioni ed esperti di marketing a cercare contatti con i media rilevanti (giornalisti, redattori, blogger, influencer, ecc.), creare elenchi di media, inviare presentazioni personalizzate o comunicati stampa in blocco e monitorare online e menzioni di Twitter. 1) e-mail e numeri di telefono di 1 milione di giornalisti, redattori, blogger e organi di stampa. 2) cercare contatti media rilevanti in base ai loro tweet. 3) cercare contatti media rilevanti in base ai loro articoli. 4) creare elenchi di media. 5) inviare presentazioni personalizzate e comunicati stampa in blocco e tenere traccia delle aperture e dei clic. Iscriviti per una prova gratuita qui: https://anewstip.com/

