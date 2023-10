Cision Ltd. è una società di pubbliche relazioni e software multimediale guadagnato e un fornitore di servizi. La società è costituita nelle Isole Cayman e ha sede a Chicago, Illinois; con clienti in tutto il mondo. La società è stata quotata in borsa tramite fusione inversa nel giugno 2017. Oltre alla suite SaaS (Software as a Service) basata sul web e ai media guadagnati, Cision Communications Cloud, la società possiede servizi di pubblicità e media online PRNewswire, PRWeb, Bulletin Intelligence, L'Argus de la presse, Help a Reporter Out (HARO), CEDROM-SNI, Prime Research e Canada Newswire. L'azienda opera negli Stati Uniti, Canada, Europa e Asia. Abel Clark è l'amministratore delegato dell'azienda e Mark Anderson di GTCR è il presidente.

Sito web: cision.com

