Wave è una società che fornisce servizi finanziari e software per le piccole imprese. Wave ha sede nel quartiere di Leslieville a Toronto, in Canada. Il primo prodotto dell'azienda è stato un software di contabilità online gratuito progettato per aziende con 1-9 dipendenti, seguito da un software di fatturazione, finanza personale e scansione di ricevute (OCR). Nel 2012 Wave ha iniziato a dedicarsi ai servizi finanziari, inizialmente con Payments by Wave (elaborazione di carte di credito) e Payroll by Wave, seguito da Lending by Wave nel febbraio 2017, che da allora è stato interrotto.

Sito web: my.waveapps.com

