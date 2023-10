FreshBooks è un software di contabilità gestito da 2ndSite Inc. principalmente per le piccole e medie imprese. Si tratta di un modello SaaS (Software as a Service) basato sul Web, a cui è possibile accedere tramite un desktop o un dispositivo mobile. L'azienda è stata fondata nel 2003 e ha sede a Toronto, in Canada.

Sito web: freshbooks.com

