Baidu, Inc. (cinese: 百度; pinyin: Băidù, che significa "cento volte", anglicizzato BY-doo) è una società tecnologica multinazionale cinese specializzata in servizi e prodotti legati a Internet e intelligenza artificiale (AI), con sede ad Haidian a Pechino. Quartiere. È una delle più grandi società di intelligenza artificiale e Internet al mondo. La holding del gruppo ha sede nelle Isole Cayman. Baidu è stata costituita nel gennaio 2000 da Robin Li ed Eric Xu. Il motore di ricerca Baidu è attualmente il terzo sito più grande nella classifica Internet di Alexa. Baidu ha origine in RankDex, un precedente motore di ricerca sviluppato da Robin Li nel 1996, prima di fondare Baidu nel 2000. Baidu offre vari servizi, tra cui un motore di ricerca cinese, nonché un servizio di mappatura chiamato Baidu Maps. Baidu offre circa 57 servizi di ricerca e community, come Baidu Baike (un'enciclopedia online), Baidu Wangpan (un servizio di archiviazione cloud) e Baidu Tieba (un forum di discussione basato su parole chiave). Baidu Global Business Unit (GBU) è responsabile di Prodotti e servizi internazionali di Baidu per i mercati al di fuori della Cina. Il portafoglio di prodotti di Baidu GBU comprende le app per tastiera Simeji e Facemoji Keyboard, la piattaforma di raccomandazione dei contenuti popIn, la rete di realtà aumentata OmniAR, il proiettore intelligente giapponese popIn Aladdin e la piattaforma pubblicitaria MediaGo, che si concentra sugli inserzionisti cinesi che desiderano raggiungere utenti stranieri. Nel 2017, Baidu GBU ha stretto una partnership con Snap Inc. per fungere da rivenditore pubblicitario ufficiale dell'azienda per Snapchat nella Grande Cina, Corea del Sud, Giappone e Singapore. La partnership è stata estesa nel 2019. Nel 2018, Baidu ha ceduto la parte "Global DU business" delle sue attività all'estero, che hanno sviluppato una serie di app di utilità tra cui ES File Explorer, DU Caller, Mobojoy, Photo Wonder e DU Recorder, ecc. l'azienda ora opera indipendentemente da Baidu con il nome DO Global. Baidu è il secondo motore di ricerca più grande al mondo e detiene una quota di mercato del 76,05% nel mercato dei motori di ricerca cinese. Nel dicembre 2007, Baidu è diventata la prima azienda cinese ad essere inclusa nell'indice NASDAQ-100. A maggio 2018, la capitalizzazione di mercato di Baidu è salita a 99 miliardi di dollari. Nell’ottobre 2018, Baidu è diventata la prima azienda cinese ad aderire al consorzio di etica informatica Partnership on AI con sede negli Stati Uniti.

Sito web: baidu.com

