Fondata nel 2000, CDNetworks è una rete di distribuzione di contenuti (CDN) a servizio completo che fornisce tecnologia, infrastruttura di rete e servizi ai clienti per la distribuzione di contenuti e applicazioni Internet. L'azienda si sta posizionando come fornitore multinazionale di servizi di distribuzione di contenuti, con particolare attenzione ai mercati Internet emergenti, tra cui Sud America, India e Cina. La rete di distribuzione dei contenuti dell'azienda è composta da 1.500 punti di presenza (PoP) in cinque continenti. I servizi includono CDN, accelerazione video, protezione DDoS, archiviazione nel cloud, broker di sicurezza per l'accesso al cloud (CASB), firewall per applicazioni Web (WAF) e DNS gestito con bilanciamento del carico nel cloud. I principali differenziatori includono un gran numero di PoP globali, una buona presenza di rete in Cina e Russia e clienti di alto profilo come Forbes, Samsung e Hyundai. CDNetworks ha uffici negli Stati Uniti, Corea del Sud, Cina, Giappone, Regno Unito e Singapore. CDNetworks ha cambiato i colori del logo nel 2018 da blu-verde a multicolore, aggiungendo uno slogan "Accelera, proteggi, controlla". La sede è stata trasferita a Singapore alla fine del 2018 da Hong Kong.

Sito web: cdnetworks.com

