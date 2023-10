Cloudflare, Inc. è una società americana di infrastruttura web e sicurezza dei siti web, che fornisce servizi di rete per la distribuzione di contenuti, mitigazione DDoS, sicurezza Internet e servizi di server dei nomi di dominio distribuiti. I servizi di Cloudflare si collocano tra il visitatore di un sito web e il provider di hosting dell'utente Cloudflare, agendo come proxy inverso per i siti web. Il quartier generale di Cloudflare è a San Francisco. Cloudflare ha affrontato diverse controversie sulla sua riluttanza a monitorare i contenuti distribuiti tramite la sua rete, una posizione che ha difeso basandosi sul principio della libertà di parola. Cloudflare ha dichiarato che "continuerà a rispettare la legge" e "servirà tutti i clienti", spiegando inoltre che "il nostro ruolo corretto non è quello di censurare Internet". Queste controversie hanno coinvolto la politica di neutralità dei contenuti di Cloudflare e il successivo utilizzo dei suoi servizi da parte di numerosi siti Web controversi, tra cui The Daily Stormer e 8chan, un imageboard che è stato collegato a molteplici sparatorie di massa negli Stati Uniti e alla sparatoria alla moschea di Christchurch in Nuova Zelanda. Sotto la pressione dell'opinione pubblica, Cloudflare ha interrotto i servizi a The Daily Stormer nel 2017 e a 8chan in seguito alla sparatoria di El Paso del 2019.

Sito web: dash.cloudflare.com

