Pingdom AB è un software svedese di monitoraggio di siti Web come società di servizi lanciata a Stoccolma e successivamente acquisita da SolarWinds con sede ad Austin, in Texas. L'azienda pubblica rapporti annuali sull'uso globale di Internet, che vengono spesso citati nelle pubblicazioni accademiche e dai media come fonte di statistiche relative a Internet.

Sito web: my.pingdom.com

