Con iCloud Drive, puoi archiviare in modo sicuro i tuoi file in iCloud e accedervi su iCloud.com e sul tuo iPhone, iPad, iPod touch, Mac e computer Windows. Puoi anche archiviare automaticamente tutti i file nelle cartelle Desktop e Documenti del tuo Mac in iCloud Drive. In questo modo, puoi salvare i file esattamente dove li tieni solitamente sul tuo Mac e diventeranno disponibili su iCloud.com e su tutti i tuoi dispositivi. Su iCloud.com, puoi utilizzare iCloud Drive per caricare e scaricare file, condividere file, eliminare file, organizzare file in cartelle, rinominare file e recuperare file eliminati di recente. Puoi anche condividere cartelle di file con altri utenti iCloud. Se hai file Pages, Numbers o Keynote archiviati su iCloud Drive, puoi aprirli in Pages, Numbers o Keynote su iCloud.com.

Sito web: icloud.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a iCloud Drive. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.