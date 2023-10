Con il tuo account iCloud Mail puoi inviare, ricevere e organizzare le email. Quando configuri i tuoi dispositivi per iCloud Mail, puoi anche accedere al tuo account iCloud Mail utilizzando l'app Mail sul tuo iPhone, iPad, iPod touch o computer Mac oppure utilizzando Microsoft Outlook su un computer Windows. Non importa quale dispositivo utilizzi, le modifiche vengono aggiornate ovunque. Importante: se il tuo ID Apple non termina con @icloud.com, @me.com o @mac.com, devi impostare un indirizzo email @icloud.com prima di poter utilizzare Mail su iCloud.com.

Sito web: icloud.com

