Account e-mail gratuiti e sicuri per il tuo client IMAP desktop o tramite un'interfaccia Web. Disroot fornisce account di posta elettronica sicuri per il tuo client desktop o tramite un'interfaccia web. La comunicazione tra te e il server di posta è crittografata con SSL, garantendo la massima privacy possibile. Inoltre, anche tutte le e-mail inviate dal nostro server sono crittografate (TLS) se il server di posta elettronica del destinatario lo supporta. Ciò significa che le email non vengono più inviate come la tradizionale "cartolina", ma vengono effettivamente inserite in una "busta". Tuttavia, ti invitiamo a essere sempre cauto quando utilizzi la comunicazione via email e a utilizzare la crittografia end-to-end GPG per garantire che la tua corrispondenza sia il più privata possibile.

Sito web: mail.disroot.org

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Disroot Mail. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.