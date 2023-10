iCloud Notes

Puoi utilizzare Note su iCloud.com per catturare un breve pensiero o salvare qualcosa di importante o interessante per dopo, quindi visualizzare tali note nell'app Note sul tuo iPhone, iPad, iPod touch o Mac. Puoi anche utilizzare Note su iCloud.com per visualizzare e modificare le note create nell'app Note.

Sito web: icloud.com

