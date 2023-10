Notion è un'applicazione che fornisce componenti come database, schede kanban, wiki, calendari e promemoria. Gli utenti possono collegare questi componenti per creare i propri sistemi per la gestione della conoscenza, la presa di appunti, la gestione dei dati, la gestione dei progetti, tra gli altri. Questi componenti e sistemi possono essere utilizzati singolarmente o in collaborazione con altri.

Sito web: notion.so

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Notion. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.