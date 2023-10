Evernote è un'app progettata per prendere appunti, organizzare, gestire le attività e archiviare. È sviluppato dalla Evernote Corporation, con sede a Redwood City, California. L'app consente agli utenti di creare note, che possono essere testo, disegni, fotografie o contenuti Web salvati. Le note vengono archiviate nei taccuini e possono essere contrassegnate, annotate, modificate, cercate, fornite di allegati ed esportate. Evernote è multipiattaforma, per Android, iOS, macOS e Microsoft Windows. È gratuito con limiti di utilizzo mensili e offre piani a pagamento per limiti estesi o revocati.

Sito web: evernote.com

