Sticky Notes è un'applicazione per note desktop inclusa in Windows 7, Windows 8 e Windows 10. L'app si carica rapidamente e consente agli utenti di prendere rapidamente appunti utilizzando finestre simili a post-it sul desktop. Sticky Notes è nato in Windows XP Tablet Edition nel 2002 ed è stato incluso in Windows Vista come gadget per Windows Sidebar. Secondo Microsoft, ad aprile 2016 c'erano otto milioni di utenti mensili di Sticky Notes. È integrato in Outlook.com e Microsoft Teams.

Sito web: onenote.com

