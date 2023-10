Facile da usare come un documento Word o un elenco puntato e altrettanto potente per trovare, raccogliere e collegare idee correlate come un database grafico. Collabora con altri in tempo reale o archivia tutti i tuoi dati localmente.

Sito web: roamresearch.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Roam Research. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.