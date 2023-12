Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Yandex.Notes su WebCatalog per Mac, Windows, Linux.

Annota nuove idee, prendi appunti delle lezioni, salva ricette, fai liste della spesa e pianifica la tua vacanza. Le note si sincronizzano su tutti i dispositivi, così puoi aggiornarle ovunque e in qualsiasi momento. Le note che hai modificato di recente vengono visualizzate in alto, mentre le note più vecchie vengono visualizzate in basso nell'elenco. Puoi appuntare note importanti per un accesso rapido.

Sito web: disk.yandex.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Yandex.Notes. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.