Zenkit To Do è un'app semplicissima per la gestione delle attività che ti aiuta a lavorare in modo produttivo e a collaborare con chiunque. Ti consente di organizzare le tue attività, liste della spesa, riunioni, eventi, viaggi, idee, appunti, luoghi e qualsiasi altra cosa sia importante per te. Puoi creare elenchi e condividere attività con i membri del tuo team, familiari e amici. To Do sincronizza tutto tra tutti i tuoi dispositivi così puoi accedere alle tue liste ovunque tu sia, anche offline.

Sito web: todo.zenkit.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Zenkit To Do. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.