Padlet è una tela digitale per creare bellissimi progetti facili da condividere e su cui collaborare. Funziona come un pezzo di carta. Ti diamo una pagina vuota - un padlet - e puoi metterci quello che vuoi. Trascina un video, registra un'intervista, scatta un selfie, scrivi i tuoi post di testo o carica alcuni documenti e voilà! È nato un padlet. Rendilo ancora più bello scegliendo sfondi e temi personalizzati. Padlet è diverso dagli altri strumenti di blogging e dalle bacheche di ispirazione perché è flessibile. Crea una lista della spesa, un diagramma di Venn, un forum di discussione, un biglietto di auguri di gruppo, un portfolio o un piano aziendale, tutto in un'unica app. Utilizzati da insegnanti, studenti, professionisti e individui di tutte le età, in tutto il mondo, i padlet possono essere condivisi e modificati in modo selettivo tra più contributori.

Sito web: padlet.com

