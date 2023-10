Fastmail è un servizio di posta elettronica che offre account di posta elettronica a pagamento per privati ​​e organizzazioni. Viene fornito in 36 lingue ai clienti di tutto il mondo da Fastmail Pty Ltd, una società con sede a Melbourne, Victoria, Australia. La società è stata acquisita da Opera Software nel 2010. Il 26 settembre 2013, Fastmail ha annunciato di essersi separata da Opera ed essere diventata una società società privata indipendente. I suoi server principali si trovano a New York e Amsterdam; la precedente posizione di backup in Islanda verrà sostituita dalla posizione del server ad Amsterdam.

Sito web: fastmail.com

