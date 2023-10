Amazon Drive, precedentemente noto come Amazon Cloud Drive, è un'applicazione di archiviazione cloud gestita da Amazon. Il servizio offre archiviazione cloud sicura, backup di file, condivisione di file e stampa di foto. Utilizzando un account Amazon, i file e le cartelle possono essere trasferiti e gestiti da più dispositivi tra cui browser Web, applicazioni desktop, cellulari e tablet. Amazon Drive consente inoltre agli utenti statunitensi di ordinare stampe fotografiche e libri fotografici utilizzando il servizio Amazon Prints. Oggi, Amazon Drive offre spazio di archiviazione fotografico illimitato e gratuito con un abbonamento Amazon Prime o un dispositivo Kindle Fire e un servizio di archiviazione limitato a pagamento. Lanciato nei principali paesi tra cui Stati Uniti, Canada, nazioni europee, Giappone e Australia. Funziona anche in Cina e Brasile come servizio di archiviazione gratuito limitato a 5 GB.

Sito web: amazon.com

