Questa app è per i fornitori di servizi. MSP360, precedentemente CloudBerry Lab, è una società fornitrice di servizi software e applicativi che sviluppa prodotti di backup online, desktop remoto e gestione dei file integrati con oltre 20 fornitori di cloud storage. MSP360 Backup e MSP360 Explorer sono offerti per uso personale in un modello “freemium”.

Sito web: mspbackups.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a MSP360 Admin. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.