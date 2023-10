Amazon Photos offre il backup online sicuro per foto e video. Questa app di archiviazione online gratuita ti consente di archiviare, visualizzare e condividere le tue foto importanti direttamente sul tuo telefono. I membri Prime ricevono spazio di archiviazione illimitato per foto alla massima risoluzione e spazio di archiviazione video di 5 GB. Tutti gli altri ricevono 5 GB per foto e video. Utilizza la funzione Gruppi per raggruppare e condividere privatamente foto e video alla massima risoluzione. Puoi visualizzare e condividere le tue foto su quasi tutti i telefoni, tablet o computer e puoi impostare uno screensaver su Fire TV, Echo Show o Echo Spot.

Sito web: amazon.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Amazon Photos. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.