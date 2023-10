Microsoft Word Online

Collabora gratuitamente con una versione online di Microsoft Word. Salva i documenti in OneDrive. Condividili con gli altri e lavora insieme allo stesso tempo. Microsoft Word è un elaboratore di testi sviluppato da Microsoft. È stato rilasciato per la prima volta il 25 ottobre 1983 con il nome Multi-Tool Word per i sistemi Xenix. Versioni successive furono successivamente scritte per diverse altre piattaforme, inclusi PC IBM con DOS (1983), Apple Macintosh con Mac OS classico (1985), AT&T Unix PC (1985), Atari ST (1988), OS/2 (1989), Microsoft Windows (1989), SCO Unix (1994) e macOS (precedentemente OS X; 2001).

Sito web: microsoft.com

