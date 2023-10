BECU è una cooperativa di credito originariamente creata per servire i dipendenti di The Boeing Company. BECU è stata fondata come Fellowship Credit Union nel 1935 da 18 dipendenti Boeing ed è stata denominata Boeing Employees' Credit Union per gran parte della sua storia. La sua sede si trova a Tukwila, Washington.

Sito web: becu.org

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a BECU. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.