Cropp è un marchio di abbigliamento e una catena di rivenditori, di proprietà di LPP, specializzato nello stile di abbigliamento streetwear. La sua sede si trova a Danzica, in Polonia. Nel 2021, l'azienda possedeva 356 negozi in Europa, situati in 17 paesi, inclusi 170 negozi in Polonia e 186 in altri paesi.

Sito web: cropp.com

