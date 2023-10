Primark Stores Limited è una multinazionale irlandese di vendita al dettaglio di fast fashion con sede a Dublino, Irlanda. Ha negozi in tutta Europa e negli Stati Uniti. Il marchio Penneys non viene utilizzato al di fuori dell'Irlanda perché è di proprietà altrove del rivenditore americano J. C. Penney.

Sito web: primark.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Primark. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.