Offriamo gli abiti più alla moda per donna, uomo e bambino. Puoi trovare giacche, camicette, vestiti, jeans, scarpe,... Reserved è un rivenditore di abbigliamento polacco con sede a Danzica, Pomerania, Polonia. È stata fondata nel 1999 e rimane la più grande azienda del gruppo LPP, che conta più di 1.700 negozi al dettaglio situati in oltre 20 paesi e possiede anche marchi come Cropp, House, Mohito e Sinsay.

Sito web: reserved.com

