Zillow Group, Inc., o semplicemente Zillow, è una società americana di database immobiliari online fondata nel 2006 da Rich Barton e Lloyd Frink, ex dirigenti di Microsoft e fondatori dello spin-off di Microsoft Expedia, Spencer Rascoff, un cofondatore di Hotwire.com, David Beitel, attuale chief technology officer di Zillow, e Kristin Acker, attuale vicepresidente senior per l'experience design di Zillow. Barton è l'attuale CEO di Zillow, Inc.

Sito web: zillow.com

