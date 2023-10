NetSuite Inc. era una società americana di cloud computing fondata nel 1998 con sede a San Mateo, in California, che forniva software e servizi per gestire le finanze aziendali, le operazioni e le relazioni con i clienti. Il suo software e i suoi servizi sono stati personalizzati per le piccole, medie e grandi imprese con moduli per ERP, CRM, PSA ed e-commerce. Oracle Corporation ha acquisito NetSuite per circa 9,3 miliardi di dollari nel novembre 2016. La nuova business unit Oracle Netsuite è gestita dal vicepresidente esecutivo Evan Goldberg come Cloud ERP di Oracle per le piccole e medie imprese.

Sito web: system.netsuite.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a NetSuite. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.