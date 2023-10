DocuSign, Inc. è una società americana con sede a San Francisco, in California, che consente alle organizzazioni di gestire accordi elettronici. Nell'ambito del DocuSign Agreement Cloud, DocuSign offre la firma elettronica, un modo per firmare elettronicamente su diversi dispositivi. DocuSign afferma di avere oltre 475.000 clienti e centinaia di milioni di utenti in più di 180 paesi. Le firme elaborate da DocuSign sono conformi all'ESIGN Act degli Stati Uniti e al regolamento eIDAS dell'Unione Europea, comprese le firme avanzate e qualificate dell'UE. Nell'aprile 2018, DocuSign ha presentato istanza di offerta pubblica iniziale. Al momento dell'IPO, i maggiori azionisti erano le società di investimento di rischio Sigma Partners, Ignition Partners, Frazier Technology Ventures e l'ex CEO Keith Krach era il maggiore azionista individuale. Nessuno dei fondatori originali, né l’attuale CEO Daniel Springer, sono grandi azionisti. La società è stata quotata al NASDAQ il 27 aprile 2018.

Sito web: docusign.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a DocuSign. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.