YouTube Kids è un'app video americana per bambini sviluppata da YouTube, una filiale di Google. L'app fornisce una versione del servizio orientata ai bambini, con selezioni curate di contenuti, funzionalità di controllo parentale e filtraggio dei video ritenuti inappropriati per i bambini di età inferiore a 13 anni. Rilasciata per la prima volta il 15 febbraio 2015 come app mobile Android e iOS, da allora l'app è stata rilasciata per smart TV LG, Samsung e Sony, nonché per Android TV. A settembre 2019, l'app è disponibile in 69 paesi, tra cui Hong Kong e Macao, e in una provincia. YouTube ha lanciato una versione basata sul Web di YouTube Kids il 30 agosto 2019. YouTube Kids ha dovuto affrontare critiche da parte di gruppi di difesa, in particolare della Campagna per un'infanzia senza pubblicità, per preoccupazioni relative all'uso della pubblicità commerciale da parte dell'app, nonché suggerimenti algoritmici di video che potrebbero essere inappropriati per il pubblico di destinazione dell'app. L'app è stata anche associata a una controversia riguardante video inquietanti e/o violenti che raffigurano personaggi di franchise mediatici per bambini. Le critiche sui video hanno portato YouTube ad annunciare che sarebbero state necessarie azioni più rigorose per rivedere e filtrare tali video quando segnalati dalla community e impedire che fossero accessibili dall'app YouTube Kids.

Sito web: youtubekids.com

