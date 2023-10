Upworthy è un sito web dedicato allo storytelling positivo. È stato avviato nel marzo 2012 da Eli Pariser, ex direttore esecutivo di MoveOn, e Peter Koechley, ex caporedattore di The Onion. Uno dei cofondatori di Facebook, Chris Hughes, è stato uno dei primi investitori.

Sito web: upworthy.com

