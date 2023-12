BMC, ricerca in corso Pioniere dell'editoria ad accesso aperto, BMC dispone di un portafoglio in continua evoluzione di riviste sottoposte a revisione paritaria di alta qualità, tra cui titoli di ampio interesse come BMC Biology e BMC Medicine, riviste specializzate come Malaria Journal e Microbiome e la serie BMC. Espandendosi oltre la biomedicina nelle scienze fisiche, matematica e discipline ingegneristiche, BMC offre ora un portafoglio più ampio di campi disciplinari su un'unica piattaforma ad accesso aperto. In BMC la ricerca è sempre in corso. Ci impegniamo nell'innovazione continua per supportare al meglio le esigenze delle nostre comunità, garantendo l'integrità della ricerca che pubblichiamo e sostenendo i vantaggi della ricerca aperta. BMC fa parte di Springer Nature.

Sito web: biomedcentral.com

