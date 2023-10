Overleaf è un editor LaTeX collaborativo basato su cloud utilizzato per scrivere, modificare e pubblicare documenti scientifici. Collabora con un'ampia gamma di editori scientifici per fornire modelli LaTeX di riviste ufficiali e collegamenti per l'invio diretto. Overleaf è stato originariamente lanciato nel 2012 come WriteLaTeX dalla società WriteLaTeX Limited, co-fondata da John Hammersley e John Lees-Miller. Entrambi sono matematici e si sono ispirati alle proprie esperienze nel mondo accademico per creare una soluzione migliore per la scrittura scientifica collaborativa. Hanno iniziato a sviluppare WriteLaTeX dal 2011. Hanno lanciato la versione beta di Overleaf il 16 gennaio 2014 al loro primo evento #FuturePub tenutosi presso la British Library di Londra. Il 20 luglio 2017, Overleaf ha acquisito ShareLaTeX per creare una comunità combinata di oltre due milioni di utenti. Ciò ha portato alla creazione di Overleaf v2, combinando le funzionalità originali di entrambi in un'unica piattaforma basata su cloud ospitata su overleaf.com. Overleaf è stato selezionato come uno dei dieci team che hanno partecipato al programma di accelerazione Summer's Bethnal Green Ventures (BGV) del 2013. . Il programma è iniziato il 1 luglio 2013 ed è durato 3 mesi. Il Demo Day del programma estivo BGV 2013 si è tenuto il 19 settembre 2013. L'azienda ha ricevuto investimenti strategici da Digital Science nel 2014. Overleaf ha vinto Innovative Internet Business ai Nominet Internet Awards 2014 e si è classificato al 99° posto nella lista 2018 di SyndicateRoom delle 100 migliori aziende britanniche in più rapida crescita. Overleaf è stato discusso come uno strumento per scrivere pubblicazioni scientifiche su Nature, Science, Red Hats opensource.com e la rivista informatica tedesca heise online. "Nel 2017, il CERN, il laboratorio europeo di fisica delle particelle vicino a Ginevra, in Svizzera, ha adottato Overleaf come piattaforma di creazione collaborativa preferita." Overleaf fornisce modelli da inviare a riviste e conferenze scientifiche. Ad esempio, IEEE e Springer (incl. Nature) menzionano la possibilità di inviare i dati utilizzando Overleaf.

Sito web: overleaf.com

