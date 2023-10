Nextcloud è una suite di software client-server per la creazione e l'utilizzo di servizi di file hosting. Nextcloud è gratuito e open source, il che significa che chiunque può installarlo e utilizzarlo sui propri dispositivi server privati. Dal punto di vista funzionale, l'applicazione Nextcloud è simile a Dropbox, Office 365 o Google Drive, ma può essere utilizzata su computer locali o per l'hosting di archiviazione di file fuori sede. La funzionalità di Office è limitata ai server basati su x86/x64 poiché OnlyOffice non supporta i processori ARM. A differenza dei servizi proprietari, l'architettura aperta consente agli utenti di avere il pieno controllo dei propri dati. Lo sviluppatore originale di ownCloud Frank Karlitschek ha biforcato ownCloud e ha creato Nextcloud, che continua ad essere sviluppato attivamente da Karlitschek e da altri membri del team originale di ownCloud. Il 17 gennaio 2020 è stata presentata a Berlino la versione 18 con il nome di prodotto Nextcloud Hub. Per la prima volta qui è stato integrato direttamente un pacchetto Office (qui OnlyOffice) e Nextcloud ha annunciato come obiettivo la concorrenza diretta con Microsoft Office 365 e Google Docs. Inoltre in questa data è stata annunciata una partnership con Ionos.

Sito web: nextcloud.org

