Amplitude è una piattaforma di analisi dei prodotti che aiuta le aziende a monitorare i visitatori con l'aiuto dell'analisi collaborativa. La piattaforma utilizza report comportamentali per comprendere le interazioni degli utenti con i prodotti e fornisce approfondimenti per accelerare il lavoro in tempo reale.

Sito web: amplitude.com

