Bitly è un servizio di abbreviazione di URL e una piattaforma di gestione dei collegamenti. La società Bitly, Inc., è stata fondata nel 2008. È una società privata con sede a New York City. Bitly riduce 600 milioni di collegamenti al mese, da utilizzare nei social network, SMS ed e-mail. Bitly guadagna addebitando l'accesso ai dati aggregati creati a seguito dell'utilizzo di URL abbreviati da parte di molte persone. Nel 2017, Spectrum Equity ha acquisito la quota di maggioranza di Bitly per 64 milioni di dollari. Ad agosto 2018, Bitly ha accorciato oltre 37,5 miliardi di URL.

Sito web: bitly.com

