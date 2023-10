Grammarly è una multinazionale americana che sviluppa l'omonimo software, uno strumento di scrittura digitale in lingua inglese che utilizza l'intelligenza artificiale e l'elaborazione del linguaggio naturale. Attraverso algoritmi di machine learning e deep learning, il prodotto di Grammarly offre servizi di controllo grammaticale, controllo ortografico e rilevamento di plagio insieme a suggerimenti su chiarezza di scrittura, concisione, vocabolario, stile di consegna e tono. Il software è stato rilasciato per la prima volta nel luglio 2009 a Kiev, Ucraina. . Grammarly ha sede a San Francisco e uffici a Kiev, New York e Vancouver.

