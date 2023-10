Hotjar è una società di analisi comportamentale che analizza l'utilizzo del sito Web, fornendo feedback attraverso strumenti come mappe di calore, registrazioni di sessioni e sondaggi. Funziona con strumenti di analisi web come Google Analytics per offrire informazioni su come le persone navigano nei siti Web e su come migliorare la loro esperienza cliente. Fondata nel 2014, Hotjar è gestita completamente in remoto da oltre 100 membri del team in 20 paesi ed è utilizzata su oltre 500.000 siti in tutto il mondo.

Sito web: insights.hotjar.com

