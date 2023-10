Mixpanel è una società di servizi di analisi aziendale. Tiene traccia delle interazioni dell'utente con le applicazioni web e mobili e fornisce strumenti per una comunicazione mirata con loro. Il suo set di strumenti contiene test A/B in-app e moduli di sondaggio per gli utenti. I dati raccolti vengono utilizzati per creare report personalizzati e misurare il coinvolgimento e la fidelizzazione degli utenti. Mixpanel funziona con applicazioni web, in particolare SaaS, ma supporta anche app mobili.

Sito web: mixpanel.com

