Understand user behavior, identify problem spots, increase conversion rates and grow your sales Looking to enhance your current performance? If yes, Capturly is for you! It's a stand out combination of traditional analytics, session recordings, heatmaps, and conversion funnel features.

Sito web: capturly.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Capturly. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.