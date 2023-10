New Balance Athletics, Inc., meglio conosciuta semplicemente come New Balance, è uno dei principali produttori di calzature e abbigliamento sportivo al mondo. Con sede a Boston, Massachusetts, la multinazionale è stata fondata nel 1906 come New Balance Arch Support Company.

Sito web: newbalance.com

