Utilizziamo Teamgo ormai da 15 mesi e lo abbiamo trovato prezioso nell'assisterci nella gestione dei visitatori." - S. Morris - Landmark Teamgo cambierà il modo in cui pensi alla gestione dei visitatori. Stupisci gli ospiti con un segnale visitatore touch screen facile da usare in una soluzione dall'aspetto professionale, facile da configurare e piacevole da usare. Teamgo è semplice da utilizzare per visitatori e dipendenti, altamente personalizzabile e offre l'accesso ai visitatori e al personale, la stampa di badge, le preregistrazioni e il check-in degli ospiti e Accogli i tuoi visitatori con l'esperienza di accesso leader di cui si fidano McDonalds, Domain, Rackspace, Target, Officeworks, Domain, governi, scuole, no-profit e migliaia di altri luoghi di lavoro per accogliere in modo sicuro ed efficiente milioni di ospiti ogni anno. Migliore sicurezza per persone e luoghi - Soddisfa i requisiti di conformità - Tieni traccia del flusso di persone in entrata e in uscita dalle tue strutture - Gestisci le situazioni di emergenza - Reporting e approfondimenti preziosi - Realizzato per visitatori, dipendenti, appaltatori e altro ancora! Completamente sicuro e completamente gestito dal cloud con molte funzionalità per aiutarti a risparmiare tempo e ridurre i costi generali di gestione dell'ufficio, a partire dalla reception Le migliori prime impressioni, l'ultima Teamgo è una soluzione digitale e lungimirante progettata per le persone. Crea un'esperienza di accesso semplificata, veloce e memorabile. Aumenta la sicurezza e la consapevolezza Fai sapere ai tuoi dipendenti chi è arrivato a trovarli, invia il nome e la foto dei visitatori in modo che possano salutarli personalmente e professionalmente. Scopri chi è sul posto, perché e dove può essere localizzato, tutto con report in tempo reale. Nuove efficienze per il tuo posto di lavoro Riduci gli sprechi e i costi associati alla stampa e all'archiviazione di libri e pass per i visitatori. Velocizza i tempi di arrivo e connetti istantaneamente i visitatori con i loro host. Soddisfa i tuoi requisiti di conformità La conformità è tutto con Teamgo. Raccogli e assumi il controllo dei tuoi dati con potenti funzionalità tra cui GDPR completo e strumenti di gestione dei dati. Teamgo è progettato pensando alla conformità e alla sicurezza delle persone e dei luoghi di lavoro, inclusi GDPR, ITAR, FSMA, PCI e altro ancora... PER UN ELENCO COMPLETO DELLE FUNZIONALITÀ, VISITA IL SITO WEB DI TEAMGO. ** Requisiti tecnici ** iPad 2018 / iPad 2017 / iPad Air / iPad Air 2 / iPad Mini 4 / iPad Pro con versione iOS 10+. È necessaria una rete Wi-Fi o dati cellulare. Avrai bisogno di connettività di rete/Internet per gestire questo servizio. ** Aiuto e supporto ** Visita il nostro sito Web per domande generali, documentazione e supporto. Siamo qui per aiutarti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con le caratteristiche del prodotto e le richieste di vendita.

teamgo.co

