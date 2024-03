Fastbase è una società di analisi web e database che offre una suite crescente di strumenti per supportare il marketing e le vendite B2B. Fastbase è stata fondata nel 2014 e nel giugno 2016 Fastbase ha lanciato Fastbase WebLeads, un componente aggiuntivo di Google Analytics che identifica le aziende che visitano il tuo sito web. Fastbase WebLeads è uno strumento di monitoraggio dei visitatori web per Google Analytics che ti consente di scoprire le aziende e le organizzazioni che mostrano interesse per la tua attività, le informazioni che stanno cercando e le pagine che hanno visualizzato. La combinazione di dati di benchmarking e monitoraggio dei lead web integrati nell'applicazione SaaS Fastbase offre una reale comprensione del pubblico digitale. È semplice registrarsi e iniziare a utilizzare Fastbase WebLeads accedendo con un account Google Analytics e accettando che Fastbase possa accedere ai dati di Google Analytics. La prima volta nell'applicazione Fastbase, Fastbase recupera i lead dal tuo account di analisi e quindi inizia a elaborarli. Il menu principale offre la ricerca di lead e un filtro di posizione. Le visualizzazioni principali sono: - Statistiche - Nuovi lead - Weblead - Hot lead - Google Ads lead - Mostra mappa L'opzione "Statistiche" è davvero utile per ottenere un'istantanea dell'attività recente, mostrando i visitatori più attivi e la loro segmentazione per settore e paese , sebbene l'utilizzo dell'opzione "Mappa" sia anche un modo utile per vedere immediatamente dove si trovano i tuoi visitatori web in tutto il mondo. La maggior parte delle opzioni sono autoesplicative. Fastbase WebLeads è destinato alla generazione di lead B2B. Puoi creare filtri (visitatori di un paese specifico, visitatori che hanno visualizzato una determinata pagina ecc.) ed esportarli in fogli Excel e Google.

