LeadBoxer è una piattaforma di lead generation e lead scoring per team di vendita B2B di piccole e grandi dimensioni. LeadBoxer fornisce ai team di vendita di qualsiasi dimensione informazioni preziose su ciò a cui sono interessati i loro potenziali clienti prima ancora che li contattino. Il software crea automaticamente profili dei visitatori del sito web, acquisisce dati sul loro comportamento e sulle loro interazioni online e quindi assegna loro un punteggio in base ai parametri impostati dall'account manager assegnato. Con LeadBoxer, i team di vendita sono in grado di monitorare i visitatori del sito web, le visualizzazioni di pagine e video e i download di documenti, oltre a misurare le fonti di traffico. L'addetto alle vendite designato può impostare l'importanza di varie proprietà del lead (settore, numero di visualizzazioni di pagina, ecc.) per influenzare il punteggio lead assegnato da LeadBoxer. Quando un lead è pronto per essere qualificato, LeadBoxer segnala e avvisa il venditore (o le persone) responsabili. Il venditore in questione può interagire con il proprio lead direttamente tramite l'app LeadBoxer, dove i lead possono essere rivisti, assegnati o rimossi in qualsiasi momento. LeadBoxer si integra con CRM e altri strumenti di vendita tramite un'API avanzata.

Sito web: leadboxer.com

