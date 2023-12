Serviceform – L'unico software di cui la tua azienda ha bisogno per vendite, supporto e marketing Hai visitatori del sito web ma non li converti in clienti? Cambiamo la situazione! Serviceform aiuta le aziende di tutto il mondo a convertire i visitatori del sito web in entrate. Ciò viene fatto combinando strumenti di lead generation, analisi per identificare il comportamento dei visitatori del sito Web e un CRM per fornire un'unica soluzione per la conversione del sito Web e la gestione dei clienti. La nostra visione è quella di essere un'azienda leader a livello globale focalizzata sull'ampliamento dei confini della generazione di contatti e della comunicazione online. Vogliamo essere l'unico software di cui la tua azienda ha bisogno per vendite, supporto e marketing. Serviceform è una società SaaS con sede in Finlandia. Ci impegniamo a sviluppare i migliori strumenti di lead generation e strumenti di analisi possibili. Vogliamo consentire agli imprenditori di prendere decisioni consapevoli e di far crescere le loro attività in modo prevedibile. Per quanto riguarda la nostra tecnologia, forniamo una piattaforma software all-in-one che aiuta le aziende a semplificare i processi di vendita, marketing e assistenza clienti. • Gli unici 6 strumenti di conversione del sito web di cui avrai bisogno: chatbot, chat dal vivo, modulo dinamico, pagina di destinazione conversazionale, chatbot di coinvolgimento, popup e barra mobile. • Strumenti di gestione: Flex xRM, pianificatore Ourly Meeting, analisi dei siti Web e banner dei cookie. • Strumenti di comunicazione: casella di posta sociale, generatore di campagne e-mail e SMS.

Sito web: serviceform.com

