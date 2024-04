Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Blazeo su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Siamo una piattaforma di conversione degli annunci. In quanto azienda di servizi abilitati alla tecnologia, i servizi che forniamo includono l'acquisizione di lead, la qualificazione dei lead, la fissazione di appuntamenti e la firma degli incarichi. Gli strumenti che utilizziamo per farlo includono chat dal vivo, call center vocali, assistente virtuale e comunicazioni SMS. Gli strumenti che forniamo sono altamente personalizzabili, consentendo ai nostri servizi di crescere man mano che i nostri clienti si espandono. I nostri agenti addestrati nel settore forniscono competenza per ciascun cliente, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Puntiamo a essere la soluzione più completa e incentrata sul supporto per i nostri clienti nella nostra nicchia.

Sito web: blazeo.com

